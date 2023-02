Braga-Fiorentina 0-4, Pradé: “Una vittoria che serviva a tutti. Ci dà motivazione”

Dopo la vittoria arrivata per 0-4 contro il Braga in Conference League, il ds della Fiorentina Daniele Pradé ha così parlato. Ecco le sue parole: “Una vittoria che serviva a tutti, dal mister, alla squadra, al presidente e a noi. Ci dà una motivazione diversa, ci fa capire che possiamo fare grandi cose, speriamo ci di una scintilla per dove non stiamo facendo bene come in Serie A. Hanno segnato le punte, è importantissimo, Cabral ha fatto un gol di una bellezza incredibile, come la prima rete di Jovic che è stata meravigliosa. Ci prendiamo questa bella prestazione contro una squadra forte che qui sta facendo risultati incredibili, che gioca a calcio ed ha calciatori importanti. Ora pensiamo step by step. Dobbiamo essere bravi a diventare una squadra matura. Abbiamo un gruppo coesa e questa è la cosa più importante”.