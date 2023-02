Juventus-Nantes, incredibile sfortuna Chiesa: il suo tiro colpisce la traversa e poi il palo (VIDEO)

di Giorgio Billone 60

Incredibile sfortuna per Federico Chiesa in Juventus-Nantes. L’esterno dei bianconeri calcia da posizione defilata con violenza e trova la traversa, la palla picchia a terra ed è “no goal” di pochi millimetri, poi finisce addirittura sul palo con una carambola che ha dell’incredibile. In alto ecco il video, si resta 1-1.