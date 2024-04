Saranno presto in vendita i biglietti per Atalanta-Marsiglia, semifinale di ritorno dell’Europa League 2023/2024: ecco tutte le informazioni su dove acquistarli, come trovarli e sui prezzi dei tagliandi. La Dea è riuscita a difendere lo 0-3 dell’andata e ha eliminato il Liverpool, riuscendo così ad approdare in semifinale di una competizione europea. Gasperini e Bergamo intera sognano e per arrivare in finale bisognerà vincere la resistenza della formazione portoghese, che ai quarti ha eliminato i portoghesi del Benfica.. La partita si giocherà giovedì 9 maggio, alle ore 21: è il secondo dei due atti che metterà in palio la finale e dunque scatta una spasmodica ricerca di un posto al Gewiss Stadium per i tifosi nerazzurri, che di certo non vorranno perdersi la possibilità di vivere una notte che potrebbe rivelarsi trionfale.

BIGLIETTI ATALANTA-MARSIGLIA: PREZZI E COME ACQUISTARLI

Per il momento, l’Atalanta non ha ancora ufficializzato le informazioni riguardanti i biglietti della partita contro il Marsiglia: lo farà senz’altro nei prossimi giorni, e non appena queste saranno rese note, Sportface.it vi aggiornerà tempestivamente con tutte le indicazioni su prezzi, come e dove acquistarli.