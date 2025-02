Prosegue l’Atp 500 di Rio de Janeiro. Si combatte nel torneo brasiliano con tante partite lunghe ed estenuanti, nonostante una superficie piuttosto veloce per essere terra battuta. Non sbaglia la testa di serie numero 6 Nicolas Jarry, che ha la meglio su Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco, in quasi due ore e mezza di tennis. 4-6 6-3 6-4 il punteggio in favore del cileno, che si aggrappa al servizio (12 ace e 73% di punti vinti sulla prima di servizio) e ritrova il successo dopo le sconfitte all’esordio agli Australian Open (Sinner) e a Buenos Aires (Schwartzman). Occasione importante per fare punti per Jarry, che ha lo spauracchio Zverev ai quarti di finale.

Maratona vincente per Comesana

Al prossimo turno Zverev se la vedrà con Francisco Comesana. L’argentino è uscito indenne, o quasi, dalla battaglia contro il tennista di casa Gustavo Heide (lucky loseer n.162 Atp). Dopo più di tre ore in campo il punteggio recita 7-6(2) 6-7(7) 6-3 per il numero 86 del mondo, che non ha sfruttato match point nel tie-break del secondo set e si è trovato sotto di un break in apertura del terzo parziale. Heide ha accusato il grande sforzo fisico profuso per portare il match al set decisivo ed è crollato tutto di un colpo subendo due break consecutivi nel secondo e nel quarto gioco. Prima vittoria Atp del 2025 per Comesana, 3° turno al Challenger di Rosario, che era stato eliminato all’esordio ad Auckland (Basavareddy), a Melbourne (Altmaier) e a Buenos Aires (Navone).

Monteiro in rimonta su Diaz Acosta

Thiago Monteiro sfrutta alla grande la wild card nel torneo casalingo e sconfigge in rimonta Facundo Diaz Acosta. Partita decisa in gran parte dai servizi (14 ace totali e più del 75% sulla prima per entrambi) e dalla condizione fisica deficitaria dell’argentino numero 119 del mondo. 3-6 6-3 7-6(3) lo score finale, in due ore e 41 minuti di gioco, per il brasiliano, che è salito di colpi con il passare dei minuti a differenza dell’avversario, ritiratosi dopo un set contro Cerundolo agli Australian Open qualche settimana fa. Ultimi giochi del terzo set accompagnati dai crampi per Diaz Acosta, che ha pagato dazio al tie-break sprofondando in pochi scambi sul 5-1. Qualche intoppo in chiusura per Monteiro, prima vittoria Atp dell’anno, che al termine del torneo rientrerà in top 100.

Tseng fa fuori Tabilo

Al secondo turno se la vedrà con Chun Hsin Tseng. Il tennista taiwanese ha battuto in due set una brutta versione di Alejandro Tabilo. 6-2 7-5 per il giocatore proveniente dalle qualificazioni (successi su Trungelliti e Reis Da Silva), che nel 2024 aveva ottenuto una sola vittoria Atp (primo turno 250 di Umago 6-1 6-0 su Fognini). Si conferma il momento difficilissimo per Tabilo, che sta faticando enormemente a ritrovare il tennis mostrato nel 2024, suo miglior anno. In cinque uscite stagionali sono arrivate altrettante sconfitte, sia sul cemento che sulla terra e contro avversari non irresistibili. Prima i ko su cemento con Bonzi (Atp 250 Brisbane), Basavareddy (Atp 250 Auckland) e Carballes Baena (Australian Open) e poi le sconfitte su terra prima con Djere (Buenos Aires) e oggi con Tseng. La classifica al momento resta buona (n.28 Atp), ma le 32 vittorie e i due titoli dello scorso anno (Auckland, Mallorca e semifinale agli Internazionali d’Italia) sembrano un miraggio.