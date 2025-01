Il pilota inglese atteso dalla sua prima stagione con la Ferrari: potrebbe diventare eroe per sempre, tifosi entusiasti

Eroe per sempre: Lewis Hamilton ha davanti a sé la possibilità di diventare ancora di più una leggenda della Formula 1.

La missione che si staglia davanti il pilota inglese è di quelle ‘possibili’, perché avrà una macchina che negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha dimostrato di essere tra le due migliori, se non proprio la migliore tra le dieci sulla griglia. Il sette volte campione del mondo tra qualche giorno assaggerà cosa vuole dire essere pilota Ferrari: un antipasto di quel che succederà in Bahrein prima e in Australia con il Gp che darà inizio al campionato 2025.

L’attesa è grande, come grandi sono le ambizioni sia della scuderia che del pilota: vogliono tornare a vincere entrambi e farlo insieme sarebbe qualcosa di fantastico, una storia da raccontare negli anni. Il pilota più vincente della F1, insieme a Schumacher, con la scuderia più vincente: un binomio che fa già sognare e che ora è chiamato alla prova della pista.

C’è chi però sa cosa vuole dire essere Ferrari e sa cosa diventerebbe Hamilton in caso di trionfo con il Cavallino Rampante.

Hamilton, Alesi profetizza: “Diventerà un eroe”

Jean Alesi, ex pilota della rossa, sempre molto apprezzato dai tifosi nonostante sia stato a Maranello in un periodo molto difficile della Ferrari, ha parlato di Hamilton.

Intervistato da ‘ F1 Maximaal’, Alesi si è prima soffermato sulla coppia tra l’inglese e Leclerc: “Hamilton legge bene le gomme e il traffico. Non è solo questione d’esperienza, ha un feeling diverso ed è molto forte come ritmo di gara. Leclerc è molto forte in qualifica e la posizione di partenza è sempre molto importante. Sarà molto interessante – le sue dichiarazioni – vedere cosa succederà tra questi due“.

Dovesse però prevalere Hamilton, l’ex pilota francese sa cosa succederebbe: diventerebbe un eroe. “Non ha più nulla da dimostrare in un’altra squadra, ma con la Ferrari potrebbe cambiare la sua vita. È già un campione, ma vincere con la Ferrari lo renderebbe un eroe per sempre“. È quello che punta a diventare Hamilton che approda a Maranello con un chiaro obiettivo in mente: tornare ad essere campione alla guida di una rossa. Un titolo che manca a Hamilton dal 2020, mentre è più lunga l’attesa degli uomini del Cavallino Rampante. L’ultimo successo risale al 2008, una vita fa: è il momento di rompere il digiuno e farlo insieme.