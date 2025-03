Un montepremi record, ma anche un ricavato interamente destinato ad essere reinvestito nel calcio mondiale. La Coppa del Mondo FIFA, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025, renderà le squadre partecipanti ancora più ricche. Una bella notizia per Inter e Juventus, le due società italiane che sono riuscite a conquistare l’ambita qualificazione al torneo. Nella giornata di oggi la FIFA ha confermato il modello di distribuzione del montepremi di 1 miliardo di dollari per i 32 club partecipanti.

BONUS DI PARTECIPAZIONE

La fase a gruppi è tutt’altro che ostica per le due italiane. L’Inter deve vedersela con River Plate, Urawa Red Diamonds e Monterrey, mentre la Juventus è nel gruppo con Manchester City, Al Ain e Wydad. La qualificazione alla fase ad eliminazione diretta è più che alla portata. Ma ipotizziamo lo scenario peggiore: se Juventus e Inter non riuscissero a vincere neanche una partita, guadagnerebbero comunque una cifra importante. La Fifa ha infatti stanziato 525 milioni di dollari per il bonus di partecipazione. Ciascuna federazione incasserà una cifra diversa e naturalmente la Uefa è quella che riceverà la fetta più grossa. A sua volta però le squadre europee riceveranno una somma diversa in base ad un ranking (ancora da definire) basato su criteri sportivi e commerciali. Si va da un minimo di 12.81 milioni di dollari ad un massimo di 38.19 milioni. Più indietro le squadre del Sud America (15,21 milioni di dollari), seguite da quelle del Nord, Centro America e Caraibi (9,55 milioni di dollari). Poi le formazioni asiatiche (9,55 milioni di dollari), quelle africane (9,55 milioni di dollari) e quindi quelle dell’Oceania (3,58 milioni di dollari).

BONUS DI RISULTATI

Al bonus di partecipazione, si aggiungerà un bonus di risultati che è identico per ciascun club, a prescindere dalla federazione di appartenenza. Ciascuna vittoria nella fase a gruppi vale 2 milioni di dollari, mentre un pareggio vale un milione. Chiudere un girone a punteggio pieno equivale a portare nelle proprie casse sei milioni di dollari. La qualificazione agli ottavi vale 7.5 milioni. Una cifra destinata a crescere ai quarti (13,125 milioni) e in semifinale (21 milioni). Da sola la finale vale 30 milioni di dollari, ma la FIFA distribuirà anche 40 milioni in più alla squadra vincitrice. Con i soli risultati di campo, quindi, in caso di percorso netto una società può incassare 117.625 milioni, senza contare il bonus di partecipazione.

RICAVI E FONDI

La FIFA fa sapere che “tutti i costi sostenuti saranno interamente coperti dai ricavi del torneo. Le riserve della FIFA, conservate per lo sviluppo del calcio mondiale, rimarranno intatte”. Di conseguenza “tutti i ricavi saranno utilizzati esclusivamente per i club di calcio per finanziare i costi operativi, la distribuzione e la solidarietà dell’evento”. La massima organizzazione mondiale di calcio fa anche sapere che “per la prima volta, un modello di solidarietà ridistribuirà i ricavi netti ai club calcistici di tutto il mondo. Questo modello sarà calibrato sul successo commerciale finale del torneo”.

Bonus performance: USD 475 milioni

Fase a gruppi: 2.0 milione per vittoria/1 milione per pareggio

Ottavi: 7.5 milioni

Quarti di finale: 13.125 milioni

Semifinale: 21.0 milioni

Finale: 30 milioni

Vittoria: 40.0 milioni

Bonus partecipazione: USD 525 milioni

Europa: 12.81-38.19 milioni*

Sud America: 15.21 milioni

Nord, Centro America e Caraibi: 9.55 milioni

Asia: 9.55 milioni

Africa: 9.55 milioni

Oceania: 3.58 milioni

*Sulla base di un ranking basato su criteri sportivi e commerciali