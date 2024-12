Youssoufa Moukoko, attaccante classe 2004 del Nizza ma in prestito dal Borussia Dortmund, è considerato da anni uno degli astri nascenti del calcio internazionale.

Ha esordito con la maglia dei gialloneri nella stagione 2020/2021, a diciassette anni ancora da compiere, come enfant prodige del calcio tedesco. Già nella sua prima annata tra i professionisti non è passato inosservato, visti i tre gol messi a segno in Bundesliga in poco più di quattrocento minuti giocati e il suo esordio in Champions League. Un inizio da vera e propria rivelazione, e un ridimensionamento avvenuto poi nella stagione successiva, non ancora maggiorenne. Numeri non eccellenti che gli sono però valsi la chiamata, appena maggiorenne, per la Coppa del Mondo in Qatar del 2022 con la Nazionale maggiore tedesca. Moukoko è sceso in campo per un solo minuto nel corso della spedizione mondiale, nella sconfitta della Germania contro il Giappone.

Non esaltanti i numeri delle ultime due stagioni, che non lo hanno mai visto raggiungere la doppia cifra, ma un ridimensionamento naturale per un ragazzo che stando ai documenti ha da poco compiuto venti anni. In estate, però, il Borussia Dortmund ha deciso di fargli fare un’esperienza al di fuori della Germania, cedendolo in prestito al Nizza.

Nelle ultime ore, però, Youssoufa Moukoko è diventato un vero e proprio caso dopo la rivelazione shock di quello che tutti pensavano fosse suo padre.

“Non è nato nel 2004 e non è mio figlio”: clamorosa rivelazione di Joseph Moukoko

Conosciuto come Youssoufa Moukoko, nato in Camerun il venti novembre 2004, sembrerebbero non essere questi i veri dati anagrafici dell’attaccante tedesco. Clamorose, infatti, le rivelazioni di quello che fino ad oggi tutti pensavano fosse il padre del calciatore.

“Consapevole della punibilità di una falsa dichiarazione giurata, dichiaro sotto giuramento: Youssoufa Moukoko non è mio figlio biologico né quello di mia moglie Marie Moukoko. Né è nato il 20 novembre 2004 a Yaoundé, Camerun“. Queste le dichiarazioni di Joseph Moukoko sotto giuramento, secondo un documento in possesso della Bild. Una rivelazione che avrebbe del clamoroso e che cambierebbe in maniera incredibile gli scenari intorno al ragazzo e le squadre in cui ha giocato. Se confermate, infatti, sarebbero invalidati i campionati vinti con l’Under 17 del Borussia Dortmund e l’Europeo Under 21 vinto con la Germania.

In un documentario trasmesso da ProSieben, Joseph Moukoko ha rivelato: “In realtà è nato il 19 luglio 2000. Lo abbiamo ringiovanito di quattro anni. Ora risulta essere nato il 20 novembre 2004“. Dichiarazioni sconcertanti, per un calciatore che ora sembra non essere più lui.

Secondo un’indagine fatta dalla Bild, il vero nome di Moukoko potrebbe essere Youssoufa Mohamadou, nato in Camerun nel 2000 e registrato come figlio di Ousman Mohamadou, un tassista locale.