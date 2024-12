Il programma e i telecronisti su Dazn di Cagliari-Atalanta, match valido per la sedicesima giornata della Serie A 2024/2025. All’Unipol Domus i sardi, a caccia di punti preziosi per la salvezza, proveranno a far valere il fattore campo contro la Dea che è ora la nuova capolista, ma che è reduce dalle fatiche in Champions League, con la sconfitta a testa altissima patita per mano del Real Madrid. Uno scontro importante dunque per misurare le ambizioni dei bergamaschi e per capire se i rossoblù sono in grado di mettere in difficoltà quella che ora è una corazzata. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 15 di sabato 14 dicembre.

I TELECRONISTI DI CAGLIARI-ATALANTA

Cagliari-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Fabio Bazzani.