Il programma, l’orario e come vedere in diretta Tortona-Venezia, sfida valida per l’11^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Interessante testa a testa tra due formazioni che ambiscono certamente a tutt’altre posizioni di classifica rispetto a quelle che stanno attualmente occupando. Infatti, sia i piemontesi che i veneti stanno avendo risultati a dir poco altalenanti, tanto che Tortona ha accumulato fin qui dieci punti, mentre Venezia appena otto. Inoltre, gli uomini di coach De Raffaele, che in Champions League continuano a fare faville, hanno perso le ultime due partite di campionato giocate in casa.

Di contro, la squadra allenata da coach Spahija, che in settimana ha perso di cinque punti contro il Lubiana in Eurocup, ha vinto tre delle ultime quattro partite giocate in trasferta in campionato. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 14 dicembre sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Tortona-Venezia, valida per la Serie A 2024/2025 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su DMAX, oltre che in streaming su Discovery+, Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Sky Go, oltre che su Dazn.