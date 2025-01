In casa Manchester United c’è sempre più caos, e la sequenza di note dolenti non accenna a placarsi.

L’arrivo di Ruben Amorim al posto di Erik Ten Hag sembrava poter portare quella ventata di aria nuova di cui i Red Devils avevano tanto bisogno. L’esperienza del portoghese sulla panchina dello United, però, al momento si sta rivelando un vero e proprio disastro. Nelle undici con Amorim alla guida il Manchester ha perso sei volte, vinto quattro volte e pareggiato una, all’esordio contro l’Ipswich Town. La vittoria in rimonta nel derby contro il City di Guardiola, squadra in grandissima crisi, sembrava poter dare nuova linfa ai Red Devils che da quella partita sono però letteralmente sprofondati.

Quattro sconfitte consecutive dopo il derby, una contro il Tottenham che è costata l’eliminazione dalla Carabao Cup e tre in campionato contro Bournemouth in casa, contro il Wolverhampton in trasferta e contro il Newcastle, ancora ad Old Trafford. Un vero e proprio disastro se si pensa ad i giocatori a disposizione di Amorim e a quello che lo United potrebbe fare. L’ex allenatore dello Sporting è stato abbastanza chiaro fin da subito sottolineando come sarebbe arrivata una tempesta ancora più grande di quella già in atto, ma quasi nessuno poteva immaginare che sarebbe arrivata così presto. Anche il lato rosso di Manchester è in piena crisi, e nella sfida contro il Newcastle è arrivato l’ennesimo segnale.

Zirkzee sostituito per scelta tecnica alla mezz’ora: rottura con Amorim?

Durante il match contro il Newcastle, che il Manchester United ha perso 2-0, Ruben Amorim ha deciso di sostituire Joshua Zirkzee al trentatreesimo minuto del primo tempo per far entrare Kobbie Mainoo, nonostante i Red Devils avessero già subito i gol di Isak e Joelinton e fossero dunque alla ricerca disperata della rimonta.

Un gesto forte del tecnico, una mossa anche inaspettata e che potrebbe aprire una crepa irreparabile con l’attaccante ex Bologna. Zirkzee, infatti, è uscito dal campo visibilmente contrariato dirigendosi direttamente negli spogliatoi dopo aver preso il giubbotto in panchina. Nessun infortunio per l’olandese, ma una semplice scelta tecnica che fa rumore e che farà discutere nei prossimi giorni, soprattutto a pochissime ore dall’apertura del mercato.

Zirkzee infatti ha su di se gli occhi di tante squadre, con la Juventus che su tutte sembra essere la più interessata. L’olandese è un pupillo di Thiago Motta, e qualora dovesse esserci davvero una rottura con il Manchester United i bianconeri potrebbero affondare il colpo.