Con il nuovo anno si chiude il bilancio di quello precedente e a ben guardare i numeri ci sono molte sorprese in classifica. Mentre l’Inter gode del primato assoluto, il Milan beffa i bianconeri della Juventus.

La squadra di Simone Inzaghi ha ampiamente vinto il campionato scorso, distaccando di ben diciannove punti i cugini del Milan, che si sono piazzati al secondo posto nella classifica della stagione 23/24. Se con Allegri la Juventus aveva raggiunto la terza posizione lo scorso anno, durante questa prima metà di stagione Thiago Motta sembra ben lontano da quei risultati, con soli 32 punti guadagnati su 54 disponibili.

L’Atalanta della stagione in corso è decisamente migliorata rispetto a quella della competizione precedente con 41 punti, contro i 29 dello scorso anno alla diciottesima giornata. Altra sorpresa della stagione 24/25 è senza dubbio la Lazio di Baroni che rispetto ai 27 punti ottenuti lo scorso anno si ritrova oggi con 35 punti e un quarto posto in classifica. Non c’è bisogno di dire che anche per quanto riguarda il Napoli, guidato da Antonio Conte, le cose sono migliorate nettamente, cosa che al momento non si può dire per la Fiorentina: la viola ha persona una posizione rispetto a dicembre 2024. Ma quanto ha inciso il fattore campo nelle prime 18 giornate di Serie A?

Serie A, classifica in casa: l’Atalanta domina, Inter terza. Juve giù

Non che abbia chissà quale valenza ai fini sportivi, ma la classifica delle partite in casa della Serie A può mettere in luce alcuni fattori utili a comprendere l’andamento delle squadre impegnate nella competizione. Non è una sorpresa che l’Atalanta si trovi al primo posto con 21 punti (come il Napoli) ma con solo otto partite disputate. In pratica Gasperini ha perso tra le mura amiche soltanto tre punti.

L’Inter invece reta terza con 20 punti al pari della Lazio che con Marco Baroni sta vivendo una stagione magica davanti ai propri tifosi. Il Milan non se la passa male con sedici punti in nove partite, uno in meno della Fiorentina che ha però soltanto 8 partite disputate al Franchi. Come i rossoneri la Juventus, dietro però come posizione visto che le sfide casalinghe sono state già 10.

Tra le particolarità possiamo notare una Roma che è in piena zona Europa con 15 punti, contro gli appena 9 conquistati in trasferta, mentre il Monza in casa ha raccolto la miseria di tre punticini contro i sette raccolti fuori.

Classifica Serie A gare in casa

Atalanta** e Napoli 21, Inter e Lazio 20, Fiorentina** 17, Milan e Juventus* 16, Roma 15, Bologna** e Udinese 13, Como** e Lecce 12, Parma* 11, Venezia**10, Cagliari* e Verona 9, Torino** 8, Empoli 7, Genoa* 6, Monza 3.

**una partita in meno

*una partita in più