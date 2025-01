Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 1 gennaio 2025. Tennis protagonista con i tornei di Brisbane, Hong Kong e Auckland, insieme alla United Cup; spazio poi agli sport invernali come sci di fondo, bob e salto con gli sci. Non si ferma lo spettacolo della NBA, così come quello della Premier League con il posticipo Brentford-Arsenal. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.