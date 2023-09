City, Guardiola torna in panchina: “Sto meglio. Rinnovo Walker? E’ importante per noi”

Pep Guardiola è pronto a tornare in panchina dopo l’operazione alla schiena effettuata a Barcellona, nella gara contro il West Ham. “Sto meglio. Sono passate tre settimane dall’operazione, piano piano vado migliorando. Ho dovuto seguire la squadra da lontano ma Juanma Lillo, e i giocatori hanno fatto bene”.

Il tecnico ha poi proseguito parlando del rinnovo di Kyle Walker: “E’ un giocatore molto importante per noi. Voleva andarsene ma alla fine ha deciso assieme alla famiglia che la cosa migliore fosse rimanere qui. Se si era rotto qualcosa dopo l’esclusione dalla finale di Champions? Ormai ci conosciamo da sette anni, quando non ha giocato è stato sempre per una decisione tattica ma l’ho sempre considerato un giocatore importante per noi, i nostri successi sono anche merito suo. Mi è dispiaciuto lasciarlo fuori dalla finale di Champions League, ma guardate come ha reagito da allora, nel pre-campionato. Mi ha fatto capire ancora di più quanto sia importante in campo, ma anche nello spogliatoio”.