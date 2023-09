Ascoli, Pulcinelli: “Via da qui solo dopo aver portato la squadra in Serie A”

Nella conferenza di oggi pomeriggio allo stadio Del Duca, il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli ha voluto esprimere il suo punto di vista sulla sua squadra: “Era da due settimane che volevo parlare per chiarire alcuni punti, leggo i commenti di tanti leoni da tastiera, che chiedevano il cambio di allenatore e DS dopo la prima partita. Più tardi incontrerò anche i rappresentanti dei tifosi, che sono molto costruttivi; per vincere bisogna essere tutti sulla stessa lunghezza d’onda“. Ai giornalisti che gli hanno chiesto del mercato, Pulcinelli ha risposto di essere soddisfatto: “Purtroppo è rimasto aperto troppo a lungo, ma sono molto contento perché tanti sono venuti da noi di corsa”.

Su mister Breda invece: “Ha la mia totale fiducia, al 110%, lui e lo staff stanno lavorando benissimo, è iniziato un nuovo percorso con tanti ragazzi nuovi che devono integrarsi, ma sono sicuro che abbiamo fatto la scelta migliore possibile”. Sugli obiettivi della squadra Pulcinelli non si nasconde: “Mi dicono che al pubblico si deve raccontare che dobbiamo salvarci, ma se ci salviamo a dieci o quindici giornate dalla fine, allora viene naturale puntare ad altro; credo sia da perdente e troppo riduttivo pensare solo alla salvezza“. Mentre per quanto riguarda le finanze del club e gli obiettivi aziendale l’obiettivo è un altro: “Arrivare all’autofinanziamento, abbiamo rafforzato tutto il settore giovanile assumendo persone di indubbia professionalità. Sono contento dell’organizzazione societaria, della squadra, del mister e dello staff, del DS e del DG, quest’anno faremo quattro milioni di ricavi pubblicitari e ringrazio i nostri sponsor“.

Il presidente del gruppo Bricofer però non ha intenzione di vendere il club: “Il calcio è sempre in divenire, tutte le società sono potenzialmente in vendita. Io sto vedendo attorno a me se qualche partner è disponibile, ma sappiate che lascerò l’Ascoli solo dopo averlo portato in Serie A“. Infine un messaggio rivolto a tifosi e addetti ai lavori: “Dateci tempo, fra 10-12 partite si potrà criticare o meno il nostro operato, qui il calcio è vissuto in modo molto passionale, ma i ragazzi devono giocare sereni, voglio che i calciatori vengano da noi anche perché c’è un ambiente confortevole. Per questo c’è bisogno dell’aiuto di tutti, i calciatori sono come nostri figli e se uno di essi commette una sciocchezza, noi dobbiamo aiutarlo. Questa è la mia filosofia di fare calcio”.