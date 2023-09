F1 GP Singapore 2023, Russell: “Ferrari favorita, ma siamo fiduciosi per il weekend”

Il pilota della Mercedes, George Russell, al termine della sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2023, ha commentato il buon risultato ottenuto dalla sua squadra: “Credo che sia stato un venerdì positivo, le temperature più fresche hanno favorito il miglioramento della nostra vettura nelle FP2. A livello di tempi siamo molto vicini agli avversari. Le Ferrari sono state veloci nel giro singoli, ma anche nel long run sono andate bene come noi. Possiamo essere fiduciosi per il weekend. Attualmente la Ferrari è favorita e potrebbe avere qualche decimi in tasca. Noi lotteremo per la seconda fila, ma non si sa mai. Dobbiamo concentrarci in ogni giro per trovare il miglior tempo possibile”.