Cile, arbitro sospeso per 15 giornate: è stato accusato di gravi insulti ai giocatori

Clamorosa decisione in Cile, dove l’arbitro Nicolas Gamboa è stato squalificato per 15 partite e non potrà dirigere dunque per questo lasso di tempo le sfide della massima divisione. Alla base di questo provvedimento, le ripetute accuse da parte dei giocatori dell’Audax Italiano di gravi insulti e ingiurie nei loro confronti durante la partita contro Universidad Catolica. L’arbitro, addirittura, rischiava fino a 50 gare di stop.