EA Sports: Kvaratskhelia premiato come calciatore del mese di marzo

Consegnato a Khvicha Kvaratskhelia il premio di EA SPORTS Player Of The Month del mese di marzo. L’attaccante del Napoli è risultato il più votato dai tifosi superando Minjae Kim (Napoli), Armand Laurienté (Sassuolo), Adrien Rabiot (Juventus) e Destiny Udogie (Udinese). La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye che permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 25ª alla 27ª della Serie A TIM 2022/2023.

L’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo ha dichiarato: “Continua la serie di successi e riconoscimenti per Khvicha Kvaratskhelia, primo calciatore ad essere premiato tre volte nella stessa stagione come migliore del mese. Grazie anche alle prestazioni di marzo l’esterno del Napoli ha raggiunto, al suo primo anno in Italia, la doppia cifra sia nei gol che negli assist. Kvaratskhelia è ormai entrato nel cuore di tutti gli appassionati di calcio per le sue giocate di grande qualità, come la splendida rete realizzata contro l’Atalanta, un autentico gioiello dell`ala georgiana”.