Ginnastica, Dalaloyan non lascerá la Dynamo Mosca: a rischio Parigi 2024

Il campione olimpico in carica del concorso a squadre di ginnastica artistica, Artur Dalaloyan ha annunciato che non lascera’ la societa’ della Dynamo Mosca. L’atleta 26enne sa’ che cosi’ facendo non potra’ ritornare alle competizioni internazionali finalizzate ad una eventuale partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dalaloyan è nativo di Tiraspol in Moldavia e ha iniziato a praticare la ginnastica all’etá di sei anni quando viveva a Novosibirsk vincendo tre ori mondiali e cinque europei. “Ogni uomo nel nostro Paese è obbligato a prestare servizio in un modo o nell’altro nell’esercito, tutti sono collegati alle forze dell’ordine. Ci sono squadre sportive all’interno di queste strutture che aiutano gli atleti nel periodo piu’ responsabile e importante della loro vita e cio’ consente agli atleti di continuare a svolgere il proprio lavoro mentre prestano servizio nell’esercito”.

In merito alle raccomandazioni del Cio che non consente la partecipazione di atleti e personale di supporto tecnico appartenenti alle forze dell’ordine, ha aggiunto: “Non sono altro che tentativi di sconvolgere, di dividere il nostro sistema, che e’ stato sviluppato nel corso degli anni, sono insoddisfatto per cio’ che sta accadendo e spero che la maggior parte degli atleti non segua queste raccomandazioni perche’ tutti abbiamo dei valori”, poi ha concluso: “Per me e’ prezioso rappresentare la Dynamo e le forze dell’ordine, sono grato che abbiano aiutato ad allenarmi e a seguito delle raccomandazioni non accettero’ di lasciare il mio club preferito, che rappresento da tutta la vita”. Infine, una speranza, “sono sicuro che il nostro Comitato olimpico ed il ministero dello sport sfideranno queste raccomandazioni e lavoreranno per cambiare in qualche modo questa situazione”.