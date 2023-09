Tiro a segno, Coppa del Mondo di Rio 2023: vince Quiquampoix nella pistola automatica 25m

Nella Coppa del Mondo di Rio del Tiro a segno nella gara di 25 m della pistola automatica è di Jean Quiquampoix il metallo più pregiato conquistato. Nel città brasiliana, Quiquampoix (34 su 40) ha avuto la meglio sul cinese Zhiming Lu che alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto a quota 30/40.

Nel gradino più basso del podio si è posizionato in maniera sorprendente il polacco Oskar Miliwek (23/35). Quarto e quinto posto , invece, per Leuris Pupo (19/30), l’ucraino Maksym Horodynets (15/25). Presenza anche italiana nella gara, con Massimo Spinella che si è piazzato all’ottavo posto. 14esimo l’altro italiano in gara Mazzetti.