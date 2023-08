Formazioni ufficiali Milan-Novara, amichevole estiva 2023

Le formazioni ufficiali di Milan-Novara, amichevole estiva in programma domenica 13 agosto 2023. Quarta e ultima amichevole di questa settimana per Stefano Pioli, che ha voluto dare il massimo minutaggio possibile a chiunque in vista dell’esordio in campionato del prossimo lunedì. A Milanello sarà sfida contro i piemontesi, squadra che milita in Serie C.

Milan: Mirante, Calabria, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi, Adli, Pobega, Musah, Chukwueze, Okafor, Romero.

Novara: Desjardins, Caradonna, Migliardi, Di Munno, Bonaccorsi, Scaringi, Fragomeni, Bagatti, Rossetti, Buric, Corti.