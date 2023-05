Chelsea su Vlahovic: pronta un’offerta da 80 milioni

Dusan Vlahovic nel mirino del Chelsea. Secondo quanto riportato dalla “Espn”, i Blues avrebbero pronta un’offerta da ben 80 milioni di euro per il centravanti serbo, che da quando è in bianconero sta vivendo un periodo complicato (23 gol in 62 gare). Il 23enne non si troverebbe bene con gli schemi di Allegri, e un divorzio potrebbe consumarsi a fine stagione. Chelsea pronto ad approfittarne, ma occhio a Bayern Monaco e Atletico Madrid.