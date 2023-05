Udinese, Marino: “Beto? Fin qui nessuna offertona, lo tratteniamo finché possiamo”

Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha così parlato ai microfoni di Dazn prima dell’impegno di campionato contro la Lazio. “Beto al Napoli? Io l’offertona non l’ho vista, ma lui ha una clausola quindi non c’è da fare discussione. È un giocatore importantissimo, ha dei grandi margini di miglioramento e finché possiamo tenerlo lo teniamo, altrimenti tratteremo con chi lo vuole. Per Samardzic, invece, la telenovela è iniziata l’anno scorso. Deve ancora, avendo margini di miglioramento enormi, fare un ulteriore step con noi. Se poi arriva qualcuno che vuole fare l’affare deve arrivare a quanto noi prevediamo possa valere. Pereyra? Con lui parliamo continuamente perché ha con la famiglia Pozzo un rapporto ultradecennale ma soprattutto ottimo. Pereyra ha un’età nella quale si devono fare dei ragionamenti e si faranno insieme, ma comunque vada non ci sarà una chiusura traumatica”, ha concluso Marino.