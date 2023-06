Chelsea, i saluti di Havertz: “Sarai per sempre la mia casa”

Kai Havertz saluta il Chelsea, pubblicando un tweet sul proprio profilo ufficiale in cui viene allegata una lettera. Avrei preferito che voi avesse sentito i miei pensieri sulla partenza, scrivo questa lettera con il cuore pesante a tutti i fan. “ Oggi mi trovo a un bivio, dove le parole non possono descrivere le emozioni che provo. È con il cuore pesante che scrivo questa lettera, dicendo addio al club che è diventato la mia seconda casa e agli incredibili fan che mi hanno sostenuto durante questo fantastico viaggio. Insieme, abbiamo sperimentato gli alti e bassi, le gioie e i dolori. Voglio ringraziare ogni sostenitore del Chelsea, membro dello staff, allenatori e i miei compagni di squadra negli ultimi anni”.

Poi ha proseguito: “Joiwing Chelsea 3 anni fa è stato un grande momento della mia vita e sto guardando indietro a questi anni con nient’altro che orgoglio, gratitudine e un sacco di sport. Dalla vittoria della Champions League nella mia prima stagione, alla vittoria della Supercoppa e della Coppa del Mondo per Club e ora dire addio. È stato un bel viaggio che non dimenticherò mai. Ogni secondo del mio tempo al Chelsea, mi sono identificato con cosa significa rappresentare il club in campo e fuori dal campo e spero che tutti si ricordino di me per questo. Sto guardando indietro ai ricordi che durano una vita. Il club sarà per sempre nel mio cuore”.