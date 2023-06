Diffidati Italia U21-Norvegia U21, gli azzurri a rischio squalifica in vista dei quarti di finale

A Cluj va in scena la sfida valida per il terzo turno della fase a gironi degli Europei Under 21 2023 tra Italia e Norvegia. Gli uomini guidati da Paolo Nicolato vanno a caccia di un posto nei quarti di finale della competizione. In vista di un’eventuale sfida nel turno successivo sono quattro gli Azzurrini che devono fare attenzione questa sera perché diffidati: si tratta di Gnonto, Lovato, Pellegri e Scalvini.