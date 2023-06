Giochi Europei, Beach Soccer: l’Italia riscatta l’esordio e vince contro la Moldova

“Oggi dovevamo per forza dare una risposta, era importante perché senza la vittoria oggi non ci sarebbe stato neanche domani, quando andremo all-in contro la Svizzera, gara che dobbiamo vincere a tutti i costi. Sappiamo il valore del nostro avversario, ma è una gara da dentro o fuori: dovremo dare il massimo mettendoci tutta la fame e la cattiveria possibili. Siamo un grande gruppo, possiamo farcela: sono fiero e orgoglioso di essere il capitano di questa squadra unitissima e cercherò di fare del mio meglio per aiutare i compagni ad arrivare il più in alto possibile”, le parole di Zurlo. Per qualificarsi alle semifinali, l’Italia dovrà battere la Svizzera, qualora lo facesse e anche se l’Ucraina battesse la Moldova, infatti, si creerebbe una situazione con tre squadre a 6 punti e in virtù della classifica avulsa, gli Azzurri sarebbero comunque almeno secondi per una migliore differenza reti sugli ucraini.