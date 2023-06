Chelsea, The Athletic: Mount al Manchester United per 70 milioni

Il Chelsea continua a sfoltire la sua rosa. Dopo il trasferimento in blocco in Arabia Saudita e l’arrivo di Loftus-Cheek al Milan, di Havertz all’Arsenal sarebbe in dirittura d’arrivo anche la cessione di Mason Mount al Manchester United. I Red Devils, sotto esplicita richiesta di Erik ten Hag, avrebbero deciso di affondare il colpo per l’esterno dei Blues.

Secondo quanto riportato da The Athletic, Chelsea e Manchester United starebbero per arrivare alla fumata bianca per il cartellino di Mason Mount. L’esterno inglese, che all’occorrenza può fungere anche da centrocampista e da trequartista, è in scadenza con il Chelsea nel giugno del 2024. I Blues avrebbero raggiunto l’accordo con il Manchester United per 70 milioni di sterline più bonus.