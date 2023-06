Psg, ore calde per il futuro di Mbappé: domani incontro tra l’agente e Al-Khelaifi

Sono ore calde in casa Paris Saint-Germain per il futuro di Kylian Mbappé. Nella giornata di domani, infatti, ci sarà l’incontro tra l’entourage del fuoriclasse francese e il presidente del club transalpino Nasser Al-Khelaifi. Il summit potrebbe chiarire in maniera definitiva quello che sarà il futuro del giocatore, che non ha intenzione di esercitare l’opzione di rinnovo per il 2025. Per evitare di perdere Mbappé a parametro zero, dunque, si potrebbe raggiungere un accordo per una sua cessione già questa estate, con il Real Madrid in pole position per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante.