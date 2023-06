Bari, ritiro pre campionato: scelta Roccaraso come sede, inizierà il 14 luglio

Il Bari ha ufficializzato il ritiro pre campionato a Roccaraso, a circa 1250 metri d’altezza, a sud dell’Altopiano delle Cinquemiglia. Il gruppo e lo staff tecnico biancorosso si radunerà in città nei giorni 12 e 13 luglio per le consuete fasi dedicate alle visite mediche e ai test atletici, per poi spostarsi venerdì 14 nella località prescelta. Preparazione fino a venerdì 28 luglio, tre le amichevoli prefissate, anche se gli avversari non sono ancora stati definiti.