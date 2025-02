Ecco il palinsesto completo dello sport in tv di sabato 15 febbraio. Volgono al termine i Mondiali di sci a Saalbach, che vedranno in scena la penultima giornata con lo slalom femminile. Turni conclusivi anche per i tornei di tennis a Doha, Marsiglia, Buenos Aires e Delray Beach. Poi, sempre a proposito di Mondiali, a Lenzerheide andrà in scena la sprint maschile di biathlon. Entra nel vivo la 25esima giornata di Serie A, che vedrà in scena Atalanta-Cagliari, Lazio-Napoli e Milan-Verona. Poi, ancora, la Superlega di volley e le semifinali di Coppa Italia di basket Brescia-Olimpia Milano e Trento-Trieste.