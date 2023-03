Tirreno-Adriatico 2023, classifica generale aggiornata dopo terza tappa: Ganna maglia azzurra

La classifica generale aggiornata dopo la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2023, da Follonica a Foligno dopo 216 chilometri. Una frazione adatta ai velocisti anche quella con partenza dalla Toscana e trasferimento in Umbria, per questo motivo cambia poco o nulla in chiave classifica generale e Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) resta così al comando con distacchi immutati. A trionfare oggi, invece, è il velocista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Di seguito ecco la graduatoria con la top-10 della maglia azzurra.

CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO LA TERZA TAPPA

1. F. Ganna (IGD)

2. L. Kamna (BOH) +00:28″

3. M. Sheffield (IGD) +00:31″

4. B. McNulty (UAD) +00:34″

5. T. Arensman (IGD) +00:39″

6. J. Almeida (UAD) +00:41″

7. A. Leknessund (DSM) +00:41″

8. P. Pedersen (SOQ) +00:47″

9. W. Kelderman (TJV) +00:48″

10. A. Lutsenko (AST) +00:48″