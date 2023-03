Inchiesta Prisma, nuovi atti dai pm di Torino: Procura Figc chiede altri 20 giorni di proroga

Giuseppe Chiné, procuratore federale, ha chiesto una proroga di 20 giorni relativamente all’inchiesta Prisma. La decisione, presa poche settimane prima dell’udienza preliminare per il rinvio a giudizio del club e di 12 ex dirigenti, è maturata in seguito all’emergere di nuove carte della Procura. Da parte dei pm di Torino è infatti arrivata una nuova serie di atti che comporterà nuovi approfondimenti nei giorni a venire. La procura Figc vuole dunque vederci chiaro sulla manovra stipendi e su presunte partnership sospette, perciò ha chiesto un ulteriore proroga dopo quella iniziale di 40 giorni.