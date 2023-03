Tifosi Napoli lanciano bombe carta contro hotel ultras Eintracht: scattano dei fermi

Proseguono le tensioni a Napoli tra i tifosi partenopei e quelli dell’Eintracht Francoforte. Al termine del match di Champions League, finito 3-0 in favore della squadra di Spalletti, alcuni sostenitori del Napoli – vestite di nero e con il volto coperto – hanno lanciato dei petardi contro l’hotel dove alloggiano gli ultras tedeschi. La polizia ha risposto sparando fumogeni, disperdendo la folla verso via Chiatamone e lungo via Partenope e fermando alcune persone. La maggior parte dei tifosi dell’Eintrahct è in albergo e dunque al sicuro; non è da escludere tuttavia che qualcuno sia ancora in giro.