Real Madrid-Liverpool 1-0, Klopp: “Serviva una prestazione speciale ma non è arrivata”

“Se vuoi passare il turno hai bisogno di una prestazione speciale ma stasera non siamo riusciti a farla. La squadra che ha meritato si è qualificata, bisogna ammetterlo”. Sono le parole di Jurgen Klopp dopo la sconfitta per 1-0 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. “Il Real ha controllato il gioco – ha proseguito il tecnico -. ed è stata la squadra migliore, come in tre dei quattro tempi che si sono giocati in queste due sfide”.