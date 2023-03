Real Madrid, Ancelotti: “Abbiamo gestito bene la partita, bravi a livello psicologico”

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Liverpool, nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/23. Queste le sue parole nel post partita: “Abbiamo giocato bene, gestendo bene la partita. Loro hanno trovato difficoltà a pressare e noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Modric e Kroos in questo tipo di partite si gestiscono molto bene, non hanno paura, fanno uscire bene la palla da dietro e il Liverpool è andato in difficoltà”.

Poi ha aggiunto: “A livello psicologico, in una partita con tre gol di vantaggio si poteva magari togliere il piede, ma noi non l’abbiamo fatto. Al fischio finale stavo parlando con Klopp del rigore non concesso a noi nel recupero ed eravamo d’accordo che non ci fosse. Quello fischiato ieri al City invece non c’era. Credo che nemmeno Guardiola si fosse reso conto che l’arbitro avesse dato il penalty”.