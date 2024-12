Il nuovo format della Champions League è ormai entrato nel vivo. La classifica unica è in continua evoluzione e alla fine delle otto giornate della fase campionato darà i suoi verdetti: le prime otto squadre si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale, dalla nona alla ventiquattresima disputeranno un playoff andata e ritorno e, invece, le ultime dodici squadre (dalla posizione venticinque in giù) verranno completamente eliminate. Andiamo a vedere come verrà formato il tabellone del playoff e degli ottavi di finale della nuova Champions League con tutti gli accoppiamenti ed il regolamento vigente.

LA CLASSIFICA DELLA CHAMPIONS LEAGUE AGGIORNATA

Liverpool 18 (13:1) Barcellona 15 (21:7) Arsenal 13 (11:2) Bayer Leverkusen 13 (12:5) Aston Villa 13 (9:3) Inter 13 (7:1) Brest 13 (10:6) Lille 13 (10:7)

…………………………. Borussia Dortmund 12 (18:9) Bayern Monaco 12 (17:8) Atletico Madrid 12 (14:10) Milan 12 (12:9) Atalanta 11 (13:4) Juventus 11 (9:5) Benfica 10 (10:7) Monaco 10 (12:10) Sporting CP 10 (11:9) Feyenoord 10 (14:15) Club Brugge 10 (6:8) Real Madrid 9 (12:11) Celtic 9 (10:10) Manchester City 8 (13:9) PSV Eindhoven 8 (10:8) Dinamo Zagabria 8 (10:15)

——————— Psg 7 (6:6) Stoccarda 7 (9:12) Shakhtar Donetsk 4 (5:13) Sparta Praga 4 (7:18) Sturm Graz 3 (4:9) Girona 3 (4:10) Stella Rossa 3 (10:19) Salisburgo 3 (3:18) Bologna 2 (1:7) Lipsia 0 (6:13) Slovan Bratislava 0 (5:21) Young Boys 0 (3:22)

IL TABELLONE ED IL REGOLAMENTO

A determinare il tabellone sarà il posizionamento ottenuto nella maxi-classifica della prima fase. Per il playoff avverrà un sorteggio molto ristretto che rispecchierà fedelmente il posizionamento delle otto partite precedenti. Questi saranno gli accoppiamenti: 9-10 vs 23-24, 11-12 vs 21-22, 13-14 vs 19-20, 15-16 vs 17-18. Il sorteggio dunque stabilirà se la nona classificata dovrà giocare contro la ventitreesima o la ventiquattresima, idem la decima. Questo per quanto riguarda i playoff, invece per quanto riguarda dagli ottavi di finale in poi ci sarà un tabellone unico, tennistico, che già si conosce e che ricalca quello del playoff perché, anche qui, avverrà un sorteggio molto ristretto.

SEDICESIMI DI FINALE

9/10 vs 23/24

11/12 vs 21/22

13/14 vs 19/20

15/16 vs 17/18

OTTAVI DI FINALE

15/16-17/18 vs 1/2

23/24-9/10 vs 7/8

21/22-11/12 vs 5/6

19/20-13/14 vs 3/4

20/19-13/14 vs 3/4

22/21-11/12 vs 5/6

24/23-10/9 vs 7/8

18/17-16/15 vs 1/2

COME SAREBBE IL TABELLONE DOPO LE PRIME QUATTRO GIORNATE

SEDICESIMI DI FINALE

Sporting CP/Feyenoord vs Benfica/Monaco

Psv/Dinamo Zagabria vs Borussia Dortmund/Bayern Monaco

Celtic/Manchester City vs Atletico Madrid/Milan

Club Brugge/Real Madrid vs Atalanta/Juventus

Real Madrid/Club Brugge vs Juventus/Atalanta

Manchester City/Celtic vs Milan/Atletico Madrid

Dinamo Zagabria/Psv vs Bayern Monaco/Borussia Dortmund

Feyenoord/Sporting CP vs Monaco/Benfica