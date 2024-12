Problemi per Paulo Fonseca: nel corso del primo tempo di Milan-Stella Rossa, match valido per la sesta giornata della Champions League 2024/2025, infatti, il tecnico portoghese perde due giocatori molto importanti nel giro di una manciata di minuti. Al 28′ Ruben Loftus-Cheek è costretto a lasciare il campo lamentando delle noie muscolari, lasciando spazio a Samuel Chukwueze sulla trequarti centrale. Sarà da capire, chiaramente, l’entità del problema, ma bisogna ricordare come l’inglese abbia, di fatto, preso il posto di Christian Pulisic, anche lui infortunatosi pochi giorni fa. Non solo Loftus-Cheek, però, perché appena un minuto più tardi esce Alvaro Morata, che invece ha accusato un fastidio alla caviglia, forse di natura traumatica: al suo posto Tammy Abraham.

Un ulteriore problema per Fonseca è rappresentato anche dal fatto che i due cambi siano stati fatti in due slot differenti, complicando quella che sarà la gestione delle sostituzioni nel prosieguo della partita. Da sottolineare, poi, come anche Yunus Musah sembrava destinato ad essere sostituito. La situazione legata allo statunitense, fortunatamente per i rossoneri, è rientrata. Di certo, non il modo ideale per iniziare un incontro fondamentale per il Milan, alla ricerca della quarta vittoria consecutiva per continuare a coltivare il sogno di un posto tra le migliori otto del tabellone. Ad ogni modo, a migliorare l’umore dei rossoneri è Rafael Leao, che al 42′ segna il gol del vantaggio su assist proprio di Musah.