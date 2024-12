Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive del Venezia nell’Eurocup 2024/2025 di basket: al Taliercio, infatti, a vincere è il Lubiana per 75-80. Come all’andata, quindi, gli sloveni si impongono con cinque punti di scarto. Un’occasione persa per gli uomini di coach Spahija, che avrebbero potuto agganciare proprio gli avversari odierni nella classifica del Girone B. Invece, con questo risultato i lagunari rimangono a cinque vittorie, a un successo di distacco dalla sesta posizione che vale il passaggio del turno, mentre il Cedevita sale a sette vittorie.

L’avvio di partita è favorevole al Lubiana, che grazie a una partenza sprint di Lemar, Beringer e Jones si porta sul 2-13 dopo appena tre minuti di gioco. Il pesante passivo scuote Venezia, che si riporta fino al 15-18 soprattutto per merito di Parks, ma nel finale di parziale arriva il nuovo allungo degli ospiti per il 17-27. La stessa situazione a elastico si ripropone nel secondo quarto, con gli sloveni che salgono fino al 26-39 e Venezia che con McGruder, Kabengele e Ennis rimane a contatto fino al 32-39. Un distacco di sette punti che rimane fino all’intervallo (39-46).

McGruder e Parks dall’arco firmano anche il primo vantaggio per Venezia, ma Robinson e Stewart ribaltano nuovamente il punteggio. Si arriva a dieci minuti dal termine sul 53-57. Nel quarto quarto parte ancora bene il Lubiana con Blazic e Robinson che in contropiede firmano addirittura il +14. La formazione di casa riesce ancora a ritrovare un po’ di ordine arrivando fino a soli due possessi di svantaggio, ma non riesce a completare la rimonta.