Sorteggio ottavi Champions League, gli accoppiamenti più probabili: verso un incrocio Italia-Germania

E’ un sorteggio da brividi per le italiane agli ottavi di finale di Champions League. Tutte e tre in seconda fascia, Inter, Napoli e Lazio dovranno fare i conti con alcune delle principali big del calcio europeo. E il calcolo delle probabilità ci racconta di un possibile incrocio Italia-Germania. Il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco, infatti, possono pescare tra sei squadre a testa: escluse, infatti, il Copenaghen per i bavaresi e il Psg per il BVB, formazioni già affrontate nel girone, e il Lipsia che è tedesca e dunque non può trovare una connazionale secondo le regole Uefa. A questo punto, su sei squadre tre di queste sono italiane, pertanto c’è il 50% di possibilità che una squadra tedesca possa pescare una squadra italiana. Ogni incrocio tra Bayern Monaco e Inter-Lazio-Napoli e tra Borussia Dortmund e Inter-Lazio-Napoli si attesta al 16.54% di probabilità.

A rendere il sorteggio più puro è il fatto che solo la Germania porta squadre sia in prima che in seconda fascia, e dunque con pochissimi paletti: il Lipsia ha il 20% di possibilità di affrontare ciascuna delle cinque possibili rivali (escluse Manchester City, Bayern Monaco e Borussia Dortmund per i paletti Uefa). Il secondo incrocio più probabile è comunque Bayern Monaco-Psg, che potrebbe verificarsi al 17.30%. Per Napoli, Lazio e Inter percentuali identiche: 16.54% contro le due tedesche, 14.10% contro il Manchester City, 13.21% contro Arsenal, Barcellona e le altre tre spagnole (ciascuna di esse non affrontabile da una delle italiane in base al rispettivo girone di provenienza). Di seguito l’incrocio più probabile per ciascuna squadra testa di serie.

Bayern Monaco-Psg 17.30%

Arsenal-Lipsia 20%

Real Madrid-Lipsia 20%

Real Sociedad-Lipsia 20%

Atletico Madrid-Lipsia 20%

Manchester City-Copenaghen/Psg 14.75%

Barcellona-Lipsia 20%