Auto, il cinese Yifei Ye sarà un pilota ufficiale Ferrari dal 2024

La Ferrari ha un nuovo pilota ufficiale ed è Yifei Ye. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia di Maranello, precisando che il programma sportivo del 23enne cinese sarà annunciato prossimamente. Nato a Xi’an, Ye dopo le esperienze maturate con le monoposto ha gareggiato nelle ultime tre stagioni con i prototipi in diverse serie endurance internazionali. Nel palmares di Ye brillano quattro titoli in differenti categorie: il pilota si è laureato campione nella Formula 4 francese nel 2016, vincendo 14 delle 23 gare in calendario, e nell’Euroformula Open nel 2020, grazie a 11 successi stagionali. Nel 2021, inoltre, il primo pilota cinese a far parte del gruppo degli ufficiali della Casa di Maranello chiuse l’annata con due titoli vinti, entrambi al volante di prototipi di classe LMP2, nell’European Le Mans Series e nell’Asian Le Mans Series: Yifei è stato il primo pilota a vincere entrambi i campionati nel medesimo anno. Nella carriera del pilota classe 2000 figurano anche tre partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans, nel 2021, 2022 e 2023.