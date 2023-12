Start list seconda manche gigante maschile Alta Badia 2023: quattro italiani in gara, pettorali di partenza

La start list della seconda manche del gigante maschile in Alta Badia 2023 della Coppa del Mondo di sci alpino. Nella classifica top-30 rovesciata sono quattro gli italiani che proveranno a recuperare posizioni importanti nella seconda parte di gara. L’ultimo a scendere sarà Marco Odermatt, decisamente il più veloce nel corso della prima manche, con solamente tre rivali in grado di restare sotto il secondo di distacco.

START LIST SECONDA MANCHE GIGANTE ALTA BADIA

1 DE ALIPRANDINI Luca ITA +4.64 (30)

2 MUFFAT-JEANDET Victor FRA +4.63 (29)

3 CRAWFORD James CAN +4.61 (27)

4 VINATZER Alex ITA +4.61 (27)

5 HAUGAN Timon NOR +4.46 (26)

6 MURISIER Justin SUI +4.34 (25)

7 ROENNGREN Mattias SWE +4.33 (24)

8 ANGUENOT Leo FRA +3.97 (23)

9 FEURSTEIN Patrick AUT +3.95 (22)

10 BORGNAES Christian DEN +3.88 (21)

11 HAASER Raphael AUT +3.82 (20)

12 FAVROT Thibaut FRA +3.67 (19)

13 MAES Sam BEL +3.52 (18)

14 STURM Joshua AUT +3.35 (17)

15 FELLER Manuel AUT +3.17 (16)

16 BORSOTTI Giovanni ITA +3.02 (15)

17 DELLA VITE Filippo ITA +2.99 (14)

18 TUMLER Thomas SUI +2.98 (13)

19 SCHMID Alexander GER +2.75 (12)

20 STEEN OLSEN Alexander NOR +2.73 (11)

21 RADAMUS River USA +2.48 (10)

22 CAVIEZEL Gino SUI +2.21 (9)

23 MCGRATH Atle Lie NOR +2.07 (8)

24 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +2.00 (7)

25 MEILLARD Loic SUI +1.63 (6)

26 PINTURAULT Alexis FRA +1.49(5)

27 KRANJEC Zan SLO +0.96 (4)

28 SCHWARZ Marco AUT +0.95 (3)

29 ZUBCIC Filip CRO +0.87 (2)

30 ODERMATT Marco SUI 1:14.39 (1)