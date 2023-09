Shakhtar-Porto oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Lo Shakhtar Donetsk se la vedrà contro il Porto nella sfida valida per il primo turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Una delle sfide più equilibrate della serata si gioca ad Amburgo (temporanea casa degli ucraini), dove lo Shakhtar ospita i vice campioni di Portogallo. Secondo i bookmakers sarà la squadra di Conceicao a scendere in campo con i favori del pronostico, tuttavia il club ucraino ha grande esperienza in Champions e non è da sottovalutare. La sfida è in programma oggi, martedì 19 settembre alle 21:00. Diretta tv su Sky Sport (256) e all’interno di diretta gol su Sky Sport 257, oltre che in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.