Lazio-Atletico Madrid, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Lazio-Atletico Madrid, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. All’Olimpico i biancocelesti esordiscono contro i colchoneros: reduci da un brutto avvio in campionato, i ragazzi di Sarri cercano un successo importante per iniziare bene in coppa. Chi vincerà? Si parte alle ore 21 di martedì 19 settembre.

Lazio-Atletico Madrid sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti e su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero.