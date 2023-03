Highlights e gol Messina-Pescara 1-0, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO)

Gli highlights e i gol di Messina-Pescara, match valevole per la trentaduesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023, in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite di Zednek Zeman mediante il punteggio di 1-0 grazie ad un gol siglato da Balde. Importante colpo in ottica salvezza per la squadra siciliana, primo ko per gli abruzzesi sotto la gestione del tecnico boemo. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.