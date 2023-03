Torino-Napoli, il Viminale monitora la trasferta dei tifosi partenopei

Il Viminale monitora la prossima trasferta della tifoseria organizzata del Napoli. Come riporta l’Ansa, il match Torino-Napoli, valido per la 27esima giornata, sarà messo sotto i riflettori delle forze di sicurezza. E’ infatti scaduto il divieto di due mesi di trasferte in Italia imposto dal ministero dell’Interno a seguito degli scontri dell’8 gennaio in autostrada con gli ultras romanisti, ai quali è stato poi comminato lo stesso divieto. Quella di Torino sarà quindi la prima trasferta per i tifosi partenopei, dopo lo stop.