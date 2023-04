Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo boulder 2023: Moroni 18esima a Hachioji

Va in archivio la prima tappa di Coppa del Mondo Boulder ad Hachioji, in Giappone. Dopo le qualificazioni andate in scena nella giornata di ieri, solo un’azzurra era riuscita a conquistare il pass per le semifinali, ovvero Camilla Moroni. La nostra rappresentante non è stata in grado di conquistare l’atto finale della competizione, chiudendo con un 18°posto. Ora la Nazionale Italiana di arrampicata Sportiva ritornerà in gara il prossimo week end, dal 28 al 30 Aprile, per la 2ª tappa Boulder a Seoul in Korea del Sud dove assisteremo anche all’esordio dei velocisti con la 1ª prova di Coppa del Mondo Speed.