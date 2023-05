Basket, Serie A1 2022/2023: calendario, programma e tv gara-2 quarti di finale playoff

Il calendario, il programma e come vedere in tv gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Le serie dei quarti di finale sono finalmente iniziate, con i primi 40′ già carichi di giocate importanti e risultati non scontati. Ora si prosegue ancora sul campo delle squadre che hanno chiuso la regular season nei primi quattro posti, prima del cambio di campo. Tutte le sfide verranno trasmesse su Eleven Sports e su Dazn, e una selezione verrà proposta, a rotazione, anche sui canali di Eurosport, oltre che in chiaro su NOVE e DMAX.

Programma gara-2 playoff Serie A1 2022/2023

Lunedì 15 maggio

Ore 20:00 – Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari (Eleven Sports, Dazn, Eurosport 2)

Ore 20:30 – Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi (Eleven Sports, Dazn, Eurosport 1)

Ore 21:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Carpegna Prosciutto Pesaro (Eleven Sports, Dazn, DMAX)

Martedì 16 maggio

Ore 19:00 – Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino (Eleven Sports, Dazn, DMAX, Eurosport 2)