Regolamento Tottenham-Milan: come funziona con i gol fuori casa

Il regolamento di Tottenham-Milan: ecco come funziona con i gol segnati fuori casa nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sfida per cuori forti quella del nuovo White Hart Lane, dove i rossoneri vogliono difendere l’1-0 conquistato all’andata. Per volare ai quarti, potranno vincere o pareggiare, mentre gli inglesi per avanzare dovranno vincere con due o più gol di scarto. Con una vittoria con un gol di scarto degli Spurs, invece, ecco che si andrebbe ai supplementari, sia con l’1-0 che con il 2-1, 3-2 o così via. Il motivo risiede nel fatto che già dalla scorsa stagione è stata cancellata la regola del gol che vale doppio in caso di parità. In caso di pareggio nel computo dei gol, una vittoria per parte e stesso numero di gol segnati e subiti, si andrà dunque ai supplementari a differenza di quanto accadeva sino al 2020-2021.