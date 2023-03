Psg, Ben Arfa vince la causa per ‘molestie morali’: riceverà 100mila euro contro i 7,7 milioni richiesti

Secondo quanto riporta L’Equipe, il Psg dovrà risarcire Hatem Ben Arfa per una cifra pari a 100mila euro. I fatti risalgono ad aprile 2017 (fino a giugno 2018), quando i parigini allontanarono il calciatore dalla prima squadra per alcune critiche mosse nei confronti del presidente Al-Khelaifi. Una sanzione che il club non pagherà volentieri, ma che non lascia soddisfatto neppure Ben Arfa. Il classe 1987 aveva infatti chiesto 7,7 milioni di euro per “emarginazione” e “molestie morali”.