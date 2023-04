Regolamento Milan-Napoli: come funziona con i gol in trasferta

Il regolamento di Milan-Napoli, ecco come funziona con i gol in trasferta nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Al Meazza rossoneri contro azzurri in un clamoroso derby italiano che metterà in palio, nell’ambito del doppio confronto, il pass per la semifinale. E’ bene allora ricordare che già dall’anno scorso l’Uefa ha deciso di cancellare la ormai obsoleta regola del gol segnato in trasferta che in caso di parità tra le due contendenti tra andata e ritorno assumeva valore doppio. Ogni gol ha il valore effettivo dunque, quindi uno 0-1 e un 1-2 si equivalgono come punteggio con scarto uno. Se il Napoli dovesse vincere 1-2 all’andata e il Milan imporsi 0-1 al Maradona, si andrebbe dunque ai supplementari.