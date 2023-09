Spagna, il premier Sanchez alla Federcalcio: “Accetti le richieste delle giocatrici”

Pedro Sanchez, premier spagnolo, ha parlato in conferenza stampa da New York del caos legato alle convocazioni della Federcalcio spagnola. Impegnato nella Grande Mela per l’assemblea generale dell’Onu, Sanchez ha dichiarato: “La Rfef deve accettare le richieste di rinnovamento delle diverse calciatrici, comprese molte campionesse del mondo. Tali proposte sono sostenute sia dal governo che dalla maggior parte della società“. Infine, il premier iberico ha concluso: “L’obiettivo del governo è tutelare le giocatrici e le nostre campionesse, specialmente quelle dello sport femminile che sosteniamo da tempo“.